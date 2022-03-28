الإثنين 28 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إطلالات نجوم هوليود على هامش حفل أوسكار 2022

نيكول كيدمان وآنا
نيكول كيدمان وآنا هاثاواي

ظهر بعض النجوم خلال حفلات جانبية تمت على شرف  حفل الأوسكار 2022، واختلفت إطلالاتهم بين الرائعة والعادية، قبل ساعات قليلة من انطلاق السجارة الحمراء لجوائز الأوسكار.

 

نيكول كيدمان 

وظهرت النجمة الأمريكية نيكول كيدمان، والمرشحة إلى جائزة أفضل ممثلة في “oscar 2022”، بإطلالة من دار ازياء أرماني كاملة، وذلك خلال حفل جورج أرماني الذي أقيم قبل حفل الأوسكار بقليل، وظهر عليها السعادة الكبيرة، بينما يتم تكريمها بالحفل.

Nicole Kidman

كريستين ستيوارت

ظهرت ستيوارت بفستان ملون من شانيل والذي تم ارتداؤه مع جاكيت من الجلد وحذاء منسق باللونين الأبيض والأسود في حفل العشاء السنوي الثالث عشر لجوائز شانيل وتشارلز فينش قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار.

Kristen Stewart

آنا هاثاواي

ارتدت آنا بدلة سوداء من الدانتيل من Gucci مع سترة منفوخة وتنورة ذات حزام متناسق مع خياطة حمراء في حفل Gucci قبل الأوسكار تكريمًا لترشيح جيسيكا تشاستين لأفضل ممثلة.

Anne Hathaway

كيت بيكنسيل

بدت أنيقة للغاية في ثوب أبيض وأسود في حفل العشاء السنوي الثالث عشر لجوائز شانيل وتشارلز فينش قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار.

Kate Beckinsale

إميليا جونز

جمعت بين تصميم كريستوفر كين الخاص بها مع حذاء ذو ​​كعب قرمزي متناسق في حفل W Magazine لأفضل أداء سنوي قبل بدء الاموسكار.

Thu, Mar 24 2022 W MAGAZINE'S ANNUAL BEST PERFORMANCES PARTY GIGI's, Los Angeles, CA

مارلي ماتلين

عادت إلى أجواء الموضة في الثمانينيات من القرن الماضي في سترة البدلة المترهلة التي ترتديها مع بنطلون أسود وحقيبة Louis Vuitton ذات اللون الوردي الفاتح في حفل W Magazine لأفضل أداء سنوي.

Thu, Mar 24 2022 W MAGAZINE'S ANNUAL BEST PERFORMANCES PARTY GIGI's, Los Angeles, CA DOWNLOAD YOUR PHOTOS : Owen Kolasinski/BFA.com

كريس باين 

تخلى عن البدلة السوداء المملة واستبدلها ببدلة  زرقاء تلبس مع زر أبيض لأسفل (الذي يكون مفكوكًا إلى حد كبير ) ، ومنديل جيب ملون وحذاء لوفر من Gucci في CAA Pre-Oscar Party.

The CAA Pre-Oscar Party at San Vicente Bungalows

جوش لوكاس

ظهر ببدلة تقليدية مملة لصالح تصميم أزرق  يرتديه مع حذاء معدني في حفل W Magazine لأفضل أداء سنوي.

Thu, Mar 24 2022 W MAGAZINE'S ANNUAL BEST PERFORMANCES PARTY GIGI's, Los Angeles, CA DOWNLOAD YOUR PHOTOS : Owen Kolasinski/BFA.com
اوسكار2022 oscars2022 إطلالات الأوسكار حفل الأوسكار 2022 السجاردة الحمراء اوسكار 2022

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وائل لطفي

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