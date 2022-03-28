إطلالات نجوم هوليود على هامش حفل أوسكار 2022

ظهر بعض النجوم خلال حفلات جانبية تمت على شرف حفل الأوسكار 2022، واختلفت إطلالاتهم بين الرائعة والعادية، قبل ساعات قليلة من انطلاق السجارة الحمراء لجوائز الأوسكار.

نيكول كيدمان

وظهرت النجمة الأمريكية نيكول كيدمان، والمرشحة إلى جائزة أفضل ممثلة في “oscar 2022”، بإطلالة من دار ازياء أرماني كاملة، وذلك خلال حفل جورج أرماني الذي أقيم قبل حفل الأوسكار بقليل، وظهر عليها السعادة الكبيرة، بينما يتم تكريمها بالحفل.

كريستين ستيوارت

ظهرت ستيوارت بفستان ملون من شانيل والذي تم ارتداؤه مع جاكيت من الجلد وحذاء منسق باللونين الأبيض والأسود في حفل العشاء السنوي الثالث عشر لجوائز شانيل وتشارلز فينش قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار.

آنا هاثاواي

ارتدت آنا بدلة سوداء من الدانتيل من Gucci مع سترة منفوخة وتنورة ذات حزام متناسق مع خياطة حمراء في حفل Gucci قبل الأوسكار تكريمًا لترشيح جيسيكا تشاستين لأفضل ممثلة.

كيت بيكنسيل

بدت أنيقة للغاية في ثوب أبيض وأسود في حفل العشاء السنوي الثالث عشر لجوائز شانيل وتشارلز فينش قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار.

إميليا جونز

جمعت بين تصميم كريستوفر كين الخاص بها مع حذاء ذو ​​كعب قرمزي متناسق في حفل W Magazine لأفضل أداء سنوي قبل بدء الاموسكار.

مارلي ماتلين

عادت إلى أجواء الموضة في الثمانينيات من القرن الماضي في سترة البدلة المترهلة التي ترتديها مع بنطلون أسود وحقيبة Louis Vuitton ذات اللون الوردي الفاتح في حفل W Magazine لأفضل أداء سنوي.

كريس باين

تخلى عن البدلة السوداء المملة واستبدلها ببدلة زرقاء تلبس مع زر أبيض لأسفل (الذي يكون مفكوكًا إلى حد كبير ) ، ومنديل جيب ملون وحذاء لوفر من Gucci في CAA Pre-Oscar Party.

جوش لوكاس

ظهر ببدلة تقليدية مملة لصالح تصميم أزرق يرتديه مع حذاء معدني في حفل W Magazine لأفضل أداء سنوي.