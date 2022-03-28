الإثنين 28 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألمانى: تغيير النظام فى روسيا ليس هدف الناتو ولا الولايات المتحدة

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن تغيير النظام في روسيا "ليس هدف"حلف شمال الأطلسي (ناتو)، رغم غزو أوكرانيا.

 

وصرح المستشار لقناة "إيه آر دي" الألمانية، بأن تغيير النظام في روسيا "ليس هدف حلف شمال الأطلسي ولا هدف الرئيس الأميركي جو بايدن".

 

وأضاف "سنحت لي الفرصة للتحدث معه مطولا في البيت الأبيض وناقشنا هذه القضايا أيضا".

 

وتابع شولتس أن "الديموقراطية والحرية والقانون لها مستقبل في كل مكان. أعتقد أنها الرغبة العميقة التي نمتلكها بوصفنا بشرا، للعيش في ديموقراطية".

 

وأردف "لكن الأمر متروك للشعوب والأمم للنضال من أجل هذه الحرية".

 

واستدرك المستشار الألماني "ما يجب أن نضمنه هو ألا تُنتهك سلامة الدول وسيادتها".

 

وردا على سؤال حول شحنات الأسلحة من ألمانيا التي اعتبرتها كييف غير كافية، أجاب شولتس "نفعل كل ما في وسعنا"، مضيفا أن الأسلحة التي سلمها الغرب أتاحت للأوكرانيين تحقيق "نجاحات كبيرة".

 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح السبت في العاصمة البولندية أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يجب ألا يظل في السلطة"، لكن سرعان ما أوضح البيت الأبيض أنه لم يقصد الدعوة إلى "تغيير النظام".

المستشار الألماني أولاف شولتس تغيير النظام في روسيا الناتو أمريكا الغزو الروسي لأوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع «المدرس المصرى»

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

الحكومة تمد مواعيد عمل المحال والمطاعم والمقاهى حتى 2 صباحا خلال شهر رمضان

موعد صرف المعاشات شهر أبريل 2022 وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

تصل لـ40 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة 4 أيام

لماذا لم ترفع الحكومة قيود كورونا بشكل كلى؟.. متحدث «الوزراء» يُجيب

مواعيد مسلسلات رمضان 2022.. الخريطة الكاملة لأعمال شهر رمضان 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بوتين ينتظر خلط الأوراق.. والناتو يزحزح ثوابت السياسة الأمريكية

علي سعدة

الشهر الفضيل

محمد العسيري

الحرب مش نزلة برد

رشا عبدالمنعم

«عز» كان هنا

ماجد حبته

هزيمة كاريكاتيرية فرنسية

عبدالوهاب داود

المواجهة بالموسيقى.. حلم يحيى خليل الذى يستحق المغامرة

محمد عبدالعزيز

طلات إعلامية فى غاية التوفيق

وجيه أمين عبدالعزيز

وداعًا رجائى عطية

صور

تدريب المنتخب الأخير فى مصر قبل السفر للسنغال

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

محطة تل أبيب

المزيد

بحضور شكرى.. إسرائيل تقيم مأدبة عشاء لوزراء خارجية «الاجتماع السداسى»

مقتل وإصابة مستوطنين في حادث إطلاق نار شمال فلسطين

سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى إطار «الاجتماع السداسى»