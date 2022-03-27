مواعيد مسلسلات رمضان 2022.. الخريطة الكاملة لأعمال شهر رمضان 2022

أيام قليلة وينطلق عرض أعمال شهر رمضان الدرامية، والتي تتنوع بين الكوميديا والرومانسية والغموض والأكشن، حيث قارب صناع تلك الأعمال على إنهاء تصويرها بشكل شبه كامل.

مسلسلات رمضان 2022

أعمال تعرض عقب الإفطار مباشرةً.

يعرض خلال فترة ما بعد أذان المغرب مباشرة أربعة أعمال تمتاز أغلبها بالكوميديا، حيث يعرض مسلسل الكبير أوي لأحمد مكي على قنوات ON

ON DRAMA، ويعرض مسلسل "في بيتنا ريبوت" لهشام جمال على قنوات الحياة والحياة دراما، ويعرض مسلسل "أحلام سعيدة" للنجمة يسرا.

فيما يعرض مسلسل "مكتوب عليا" للفنان اكرم حسني على DMC ,DMC DRAMA .

أعمال تعرض في الفترة المسائية.

فيما يعرض مسلسل "الاختيار3" لكريم عبدالعزيز واحمد السقا على قناة ON

ON DRAMA ، ويعرض مسلسل "العائدون" لأمير كرارة DMC

DMC DRAMA، ويعرض مسلسل المشوار بعده على نفس القناة، وهو العمل الذي يجسد بطولته محمد رمضان، ويعرض مسلسل "جزيرة غمام" في الفترة المسائية على قناة الحياة والحياة دراما ، ويعرض مسلسل "يوتيرن" للفنانة ريهام حجاج على أكثر من قناة في الفترة المسائية حيث يعرض في الحياة الحياة دراما CBC CBC DRAMA ON ON DRAMA .

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ويعرض مسلسل "دايمًا عامر" لمصطفى شعبان في كل من الحياة الحياة دراما ON ON DRAMA، ويعرض مسلسل "فاتن أمل حربي" للنجمة نيللي كريم على قنوات CBC ,CBC DRAMA، ويعرض مسلسل "سوتس" لاسر يسين على نفس القناتين في الفترة المسائية .

ويطل الفنان خالد النبوي بمسلسل "راجعين يا هوى" على الجمهور خلال الفترة المسائية على قنوات DMC DMC DRAMA CBC CBC DRAMA، ويعرض مسلسل "ملف سري" للفنان هاني سلامة على مجموعة قنوات DMC DMC DRAMA الحياة الحياة دراما CBC CBC DRAMA خلال الفترة المسائية ايضًا .