مسلسلات رمضان 2022.. وفاء عامر تكشف كواليس شخصيتها فى «جزيرة غمام»

أعربت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها بالمشاركة ضمن فريق عمل مسلسل "جزيرة غمام"، استعدادًا لخوض سباق الدراما الرمضانية 2022.

وكشفت الفنانة وفاء عامر تفاصيل شخصيتها في العمل، قائلًة: "أنا بجسد شخصية سيدة اسمها هلالة، وهي لا تتكلم إلا بالحكمة والعدل".

وتابعت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن “لوكيشن” التصوير مميز جدًا سواء كان في طريقة بنائه أو المشاركين في العمل، مُشيرًة إلى أن كواليس العمل مليئة بالحب والتعاون.

مسلسل جزيرة غمام

بدأ المخرج حسين المنباوي مونتاج الحلقات الأولى من مسلسل “جزيرة غمام” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

ويواصل المخرج حسين المنباوى تصوير العمل بالتزامن مع مونتاج حلقاته خاصة مع اعتماد العمل على وحدة إخراج ثانية بقيادة المخرج إسلام خيري لإنجاز أكبر قدر من المشاهد قبل حلول شهر رمضان.

وانتهى السيناريست والكاتب عبد الرحيم كمال من كتابة الحلقات الأخيرة للعمل، وتم تسليمها بالكامل للشركة المنتجة.

المسلسل من المقرر طرحه بشكل حصري عبر شبكة تليفزيون الحياة ومنصة “watch it” خلال سباق الدراما الرمضاني 2022.

وتدور أحداث مسلسل جزيرة غمام في حقبة تاريخية بالعشرينات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، وكانت منصة watch it الرقمية، طرحت البرومو الأول لمسلسل جزيرة غمام، وكشفت عن طبيعة الأحداث كما أطلقت شبكة قنوات الحياة البرومو الرسمي للمسلسل الذي بدأ بتعليق صوتي للفنان القدير عبد العزيز مخيون.

مسلسل جزيرة غمام هو العمل الثاني على التوالي الذي يجمع بين الثنائي فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، بعدما قدما سويًا مسلسل القاهرة كابول العام الماضي وتعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل مع المطرب علي الحجار على تقديم تتر العمل.

المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفي، ومي عزالدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، وعبد العزيز مخيون، ومحمد جمعة، وهبة عبدالغني وظهور خاص للفنانة وفاء عامر.