آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر.. فائدة شهادة 18%

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى وبنك مصر، يستمر البحث عنها، منذ الدقائق الأولى من قرار طرح الشهادات، حيث كشف كلا من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، عن موعد شراء شهادات ال18%.

شهادة الادخار بنك مصر 18%

أعلن البنك المصري عن شراء شهادة بلاتينية سنوياً، وبنك مصر عن شراء شهادة طلعت حرب، بداية من يوم الإثنين 21 مارس 2022، يبدأ سعر الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكنك شراؤها للأفراد والقصّر والاقتراض بضمانات، وإصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة، يستطيع استردادها بعد مضي 6 أشهر فقط على الشراء، وفي اليوم التالي من تاريخ إتمام عملية الشراء من البنك.

جاء ذلك بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة نسبة الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلى

لم يتم إصدار أي قرار حتى الآن من قبل البنك الأهلي المصري بموعد انتهاء طرح الشهادة التي جذبت إليها أعداداً كبيرة من المدخرين في كافة فروع البنك بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر

لم يتم إصدار أي قرار حتى الآن من قبل بنك مصر بموعد انتهاء طرح الشهادة التي شغلت اهتمامات أعداداً كبيرة من المدخرين في جميع فروع البنك كلها.

مزايا الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري 18%

1- شهادة ادخارية تتميز بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، ويتم حسب المدة من يوم التالي للشراء.

2- تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر يمكنك الاقتراض بضمان الشهادة.

3- تستطيع استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

4- يمكنك شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.

شهادة طلعت حرب من بنك مصر 18%

1- شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.

2- تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

3- استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

4- يمكنك شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.