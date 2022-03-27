مريم حسن بعد حصولها على لقب الدوم: «أوبرا مثلي الأعلى ونفسي أبقى وزيرة إعلام»

فازت مريم حسن، ابنة محافظة مطروح، 17 عامًا، في مسابقة الدوم فئة التقديم التليفزيوني.

وبدأت مريم موهبتها وهى في عمر السابعة حينما كانت تقدم الإذاعة المدرسية وتلقي الأشعار وبدأت تنمي موهبتها حتى أصبحت تقدم الحفلات الكبرى بمحافظة مطروح وهى في عمر الـ13 عامًا.

وتواصلت “الدستور” مع مريم عقب فوزها في التقديم التلفزيوني ببرنامج الدوم، قائلة إنها بدأت في عمر السابعة حيث كانت تقدم الإذاعة المدرسية وتلقى الأشعار وعندما بلغت الثالثة عشر من عمرها قامت بتقديم الحفلات الكبرى التي تقيمها المحافظة.

وأوضحت أنها قامت بالتقديم للمشاركة في برنامج الدوم ولم تكن تعرف أنها ستصل إلى النهائى، وتفوز بلقب أفضل تقديم تلفزيوني: "كنت متوقعة أوصل للنهائي ولكن مكنتش متوقعة احصل علي لقب الدوم ".

أضافت أنها تعرضت لاختبارات صعبة أثناء مشاركتها في برنامج الدّوم، لكنها أصرت حتى حققت حلمها وحصلت على لقب أفضل تقديم تلفزيوني موضحة أن أسرتها كانت دائمًا تدعمها وفرحت عندما شجعها أهالى مطروح "دعمهم فرق معايا جدًا".

وتابعت أن مثلها الأعلى المذيعة أوبرا وينفري‏ مقدمة البرامج الأمريكية: "لا أحب أن أفصح عن أمنياتي، لكني أتمني أن أصبح وزيرة للإعلام في المستقبل".

واختتمت مريم حسن، الحاصلة على لقب الدوم في التقديم التليفزيوني حديثها لـ"الدستور مقدمة الشكر لأهالي مطروح على دعمهم لها خلال مشاركتها في برنامج الدوم:"كنتوا دافع قوي ليا إني أنجح وأكمل شكرًا على دعمكم ليا"، موجهة رسالتها لـ الشباب:"متسيبوش الموهبة تضيع منكوا.. اشتغلوا على نفسكوا واستمروا هتنجحوا وتوصلوا لأحلامكم".