الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: اتفاق على عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل

الجيش الاوكراني
الجيش الاوكراني

أعلنت روسيا وأوكرانيا، عن التوصل إلى اتفاق على عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل.

وذكر كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، على قناته في تطبيق "تيليجرام"، أن وفدي موسكو وكييف أجريا اليوم الأحد جولة جديدة من المحادثات عبر الفيديو، وتم الاتفاق على عقد اجتماع حضوري جديد بين الطرفين في 29-30 مارس.

من جهته، أكد عضو الوفد الأوكراني دافيد أراخاميا أن جولة جديدة من المحادثات الحضورية بين وفدي كييف وموسكو ستجرى في الموعد المذكور في تركيا.

كان وفدا موسكو وكييف قد عقدا ثلاث جولات من المفاوضات في بيلاروس واجتماعا في تركيا بين وزيري دفاع البلدين سيرغي لافروف، ودميتري كوليبا.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الأوكرانية، إلى مقاطعة متاجر أوشان الفرنسية بعدما أعلنت المجموعة الفرنسية مواصلة نشاطاتها في روسيا معلّلة خيارها بضرورة دعم القوة الشرائية الروسية.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر "على ما يبدو، إن الخسائر في الوظائف في روسيا أهمّ من الوفيات في أوكرانيا"، مضيفًا: "إذا كانت أوشان تتجاهل الأطفال الأوكرانيين ال139 الذين قُتلوا هذا الشهر بسبب الغزو الروسي، فلنتجاهل أوشان وجميع منتجاتها"، داعيًا إلى "مقاطعة" متاجر "أوشان" و"لوروا ميرلان" و"ديكاتلون" التي تملكها جميعها مؤسسة "مولييز" العائلية.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حث الأربعاء، في رسالة إلى البرلمان الفرنسي، الشركات الفرنسية التي تأسست في روسيا على الكف عن دعم "آلة الحرب" الروسية ومغادرة موسكو، مشيرًا إلى شركات "رينو" و"أوشان" و"لوروا ميرلان".

وفي مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية، أعلن رئيس ومدير مجموعة "أوشان" ايف كلود أن المجموعة قررت أن تبقى في روسيا رغم إمكان تسجيل خسائر للعام 2022.

وقال: "يمكن تصوّر الرحيل على المستوى الاقتصادي، لكن ليس من وجهة نظر إنسانية"، فيما مجوعة "أوشان" موجودة في روسيا منذ عقدين تقريبًا حيث توظّف 30 ألف شخص.

المفاوضات وأوكرانيا روسيا فلاديمير ميدينسكي موسكو كييف

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وائل لطفي

بين الكرة والسياسة

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