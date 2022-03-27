مسلسلات رمضان 2022.. أحمد الشامي يكشف عن كواليس «دايما عامر» (صور)

يخوض الفنان أحمد الشامي، سباق مسلسلات رمضان 2022 ، بمسلسل "دايما عامر" والذى يناقش مشاكل التعليم في مصر من خلال مدرسة تسمى "رؤية" ويضع حلولا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب.

مسلسلات رمضان 2022.. أحمد الشامي يعلن عن مسلسل دايما عامر

وشارك الفنان أحمد الشامي، جمهوره من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مجموعة صور من كواليس مسلسل "دايما عامر".

وظهر أحمد الشامي، برفقة أبطال عمل مسلسل "دايما عامر" المقرر عرضه في رمضان 2022، معلقًا عليها: "‏دايما عامر في رمضان 2022"، ليتفاعل معه عدد كبير من متابيعه وجمهوره من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ويسلط المسلسل الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022 الضوء على الأماكن المميزة التي تثبت جمال الأماكن السياحية في مصر، وخاصة مجموعة من المشاهد في محافظتي أسوان والأقصر والقاهرة وعدد من الأماكن السياحية.

مسلسلات رمضان 2022.. تفاصيل أحداث مسلسل دايمًا عامر

ويتناول مسلسل" دايمًا عامر" مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية عامر، وهو مشرف اجتماعي.

ويظهر الفنان مصطفى شعبان وهو يعمل مدرسًا داخل إحدى المدارس الدولية، ويواجه عددًا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر وهو مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة، أما المدرسون فيجسد أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نورالدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.