محافظ مطروح يهنئ مريم حسن بعد فوزها بأفضل مذيع في «الدوم»

هنأ اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الطالبة مريم حسن لفوزها في مسابقة برنامج الدوم أفضل مذيع تقديم تلفزيوني والتي أقيمت تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لاختيار العناصر الموهوبة والمتميزة من الشباب من جميع أنحاء المحافظات في مجالات التمثيل والغناء وتقديم البرامج.

وحرص محافظ مطروح على الاتصال بها، مشيدًا بابنة مطروح وموهبتها في الإلقاء وتقديم البرامج مع العمل المستمر على تنمية مهاراتها والارتقاء بها بالعلم والمهارة حتى تحقيق الهدف وما يدعو للفخر بما تزخر به مطروح من طاقات وإبداع ومواهب فى المجالات المختلفة.

أكد محافظ مطروح تبنى ودعم المحافظة لهذه المواهب المتميزة ومساندتها للارتقاء بها وإعلاء اسم المحافظة في جميع المحافل والمسابقات، والثقة في شباب مطروح وقدراتهم الإبداعية والتنافسية والقدرة على المساهمة فى تنمية المجتمع بما يتواكب مع تأكيد اهتمام القيادة السياسية الحكيمة بطاقات الشباب والإيمان بهم وما كفلته الدولة من أجل بناء الإنسان المصري وتعظيم حقوقه وواجباته وتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام بهم.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بمطروح في فبراير 2022 عن نجاح أبناء مطروح فى حصد ١٨ ميدالية منهم ٧ ميداليات ذهب وذلك خلال مشاركتهم في أولمبياد المحافظات الحدودية تحت رعاية د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، في بيان سابق لها أن في ألعاب القوى فاز كلا من اللاعب محمد رفعت ألعاب قوى سباق 100 متر، واللاعبة لقاء كامل عبد الفتاح العاب قوى سباق ٨٠ متر، واللاعبة ترنيم أحمد العاب قوى و ثب طويل والألعاب الإلكترونية.