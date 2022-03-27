الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 28 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت، منها ناقلة الغاز المسال "GASLOG SAVANNAH" التى ترفع علم بريطانيا ويبلغ طولها 285 مترا وبعرض 43 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 ألف طن من الغاز المسال والسفينة (MAYB) التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 78 مترا وبعرض 12 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15060 طنا، تشمل 6060 طن فوسفات، و7100 طن يوريا و1900 طن كوارتز، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54663 طنا، تشمل 14673 طن قمح،  و9590 طن حديد، و8400 طن خردة، و16000 طن ذرة، و6000 طن فول.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1038 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وملوخية وبامية وسبانخ وقرنبيط وخس وخرشوف وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (فول سودانى وثوم وكراوية وبصل وزيتون وبرسيم)، وفواكه (فراولة ويوسفي وبرتقال)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والسعودية وانجلترا ومالطا وكرواتيا وأمريكا والهند وايطاليا وسلوفينيا وإسبانيا وألمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 131 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2035 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123067 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123068 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3823 شاحنة في دمياط.

دمياط تاريخ ميناء دمياط حاويات إقليم محافظة دمياط أثاث دمياط

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