الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك بأعمال مؤتمر اتحاد الجامعات العربية فى الأردن

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

شارك الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، انطلاق فعاليات  مؤتمر اتحاد الجامعات العربية فى الأردن.

ويستعرض اتحاد الجامعات العربية آليات مشروع إنشاء تصنيف عربي موحد لمؤسسات التعليم العالي العربية، وذلك بحضور ما يقرب من 200 رئيس وممثل عن جامعات الدول العربية، وذلك خلال المؤتمر العام للاتحاد في دورته الرابعة والخمسين والذى تنطلق جلساته التمهيدية اليوم باجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد في جامعة عمان الأهلية بالأردن.

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ويعد مؤتمر اتحاد الجامعات العربية معرضا مهماً لكثير من الأبحاث والموضوعات والمشاريع العلمية المشتركة بين الجامعات العربية، ومن بين ما تم طرحه على مائدة النقاش بين رؤساء الجامعات العربية ، وممثلي المنظمات العربية والدولية المعنية اليوم، مشروعات إنشاء إطار عربي موحد للمؤهلات العلمية، وإنشاء منصة موحدة للدوريات العربية لدعم النشر العلمي، بخلاف بحث القضايا العلمية والجامعية المشتركة بين الجامعات العربية واستعراض تقارير حول مشروعات تدريب القيادات الجامعية.

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وأشار الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ان مؤتمر اتحاد الجامعات العربية يقوم بدوره في الربط بين الجامعات العربية من جهة والجامعات العالمية من جهة أخرى بهدف الاطلاع على تجارب الجامعات العالمية المرموقة في المجالات البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع.

وأكد "الخولي" على حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع الاتحاد في كافة المجالات بما يخدم مصلحة الطالب ويرتقي بمستوى الجامعة ويعزز قدرتها على التنافسية محليا وعربيا ودوليا ، وأن جامعة المنصورة الجديدة حرصت منذ تأسيسها على إعداد برامجها وخططها الدراسية لتواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية التي تنسجم مع متطلبات سوق العمل.

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كما شارك الدكتور محمد صلاح أستاذ الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنصورة ومقرر اللجنة الوطنية للفيزياء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في تنظيم المؤتمر الدولي الرابع عشر للإلكترونيات والحاسوب والذكاء الاصطناعي برعاية معهد مهندسي الإلكترونيات والكهرباء (IEEE) والذي تنظمه جامعة بيتشتى وتستضيفه جامعة بلويشت للغاز والبترول في الفترة 30 يونيو حتى 2 يوليو 2022.

معوض الخولي جامعة المنصورة مؤتمر الأردن اتحاد الجامعات

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وائل لطفي

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