الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تواصل التراجع بالختام.. و«السوقى» يخسر 8 مليارات جنيه

البورصة
البورصة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها الحادة، في ختام تعاملات اليوم الأحد – أول تداولات الأسبوع، متأثرة بعمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، تلك التي قابلتها قوى شرائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأفراد العرب والمصريين على أسهم منتقاة بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 742 مليار جنيه، مقارنة بـ750 مليارًا بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.4%، بما يعادل 163.5 نقطة خسارة، ليغلق عند  مستوى 11545.61  نقطة ، كما هوى المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.24%، بما يعادل 24.47 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 1970.74 نقطة.

 وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.41%، بما يعادل 42.73 نقطة خسارة، ليختتم تعاملات اليوم عند مستوى 2979.5 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو مليار جنيه على الأسهم، وذلك بالتعامل على نحو 309.8 ألف ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 46.5 ألف صفقة بيع وشراء.

 

 

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