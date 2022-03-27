الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الإثنين، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 12
الإسكندرية 21 12
وادي النطرون 23 11
طنطا 23 11
شبين الكوم 23 11
دمنهور 23 12
بلطيم 21 11
مطروح 19 12
السلوم 19 9
سيوة 24 9
بورسعيد 20 13
دمياط 18 11
الزقازيق 23 10
المنصورة 22 11
الإسماعيلية 23 11
السويس 22 11
العريش 20 10
رفح 19 9
رأس سدر 22 13
نخل 20 6
نويبع 23 14
طابا 21 13
كاترين 16 4
الطور 22 14
شرم الشيخ 26 15
الغردقة 26 14
مرسى علم 26 15
الفيوم 24 10
بني سويف 25 9
المنيا 26 9
أسيوط 26 9
سوهاج 27 9
قنا 29 10
الأقصر 32 11
أسوان 33 12
إدفو 33 11
أبوسمبل 32 11
الوادى الجديد 32 11
شلاتين 32 12
أبورماد 28 13
حلايب 30 13
رأس حدربة 24 14

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