«التعاون الخليجي» يؤكد موقفه الثابت في إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور نايف فلاح الحجرف، الموقف الثابت لمجلس التعاون في إيجاد الحل السياسي للأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم الأحد، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، لبحث آخر التطورات في الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في جمهورية اليمن.

وأكد الحجرف - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - حرص دول مجلس التعاون على مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق،ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد و بما يحقق الأمن والاستقرار.