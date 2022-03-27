تطعيم 1.7 مليون طفل على مستوى الإدارات الصحية بالقاهرة

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من مركز طبي النزهة بحي مصر الجديدة والتى تنطلق فعالياتها اليوم وتستمر لمدة أربعة أيام بحضور عدد من مسئولي منظمة اليونيسيف.

وزير البحث العلمي ومحافظ القاهرة

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لإنجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتي سوف تنتشر بكافة أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمة بشكل آمن لجميع الأطفال تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بالحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشدداً على أهمية دور المساجد والكنائس في نشر الوعي لدى المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم.

وزير البحث العلمي ومحافظ القاهرة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات يبلغ 1.7 مليون طفل على مستوى الإدارات الصحية.

وزير البحث العلمي ومحافظ القاهرة

وأضاف محافظ القاهرة أنه يشارك في حملة التطعيم حوالى 4840 فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة لتوافر الطعوم بـ 137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للفرق الطبية لتحقيق المستهدف حفاظاً على سلامة الأطفال على أن يتم تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم وذلك من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

وزير البحث العلمي ومحافظ القاهرة

كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافقه م. خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية كومباوند الخيالة الذي أقامته الدولة كمساكن بديل العشوائيات لمتابعة الأعمال الجارية لتسكين سكان منطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة ومتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين القاطنين هناك.

