الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية الروسية»: نعمل مع الأطراف كافة لتهدئة الأوضاع فى إقليم «كاراباخ»

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أنها تعمل مع الأطراف كافة لتهدئة الوضع المتوتر في إقليم "ناجورنو كاراباخ" المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.

وأعربت وزارة الخارجية- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- عن قلقها البالغ إزاء الاختراق المسلح للمنطقة الخاضعة لمسئولية قوات حفظ السلام الروسية، وانتهاك وقف اتفاق إطلاق النار.

وأشارت إلى أن هذه الوقائع تتعارض مع الاتفاق الذي وقعته كل من أذربيجان وأرمينيا مع روسيا في نوفمبر لعام 2020.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت- في وقت سابق- أن القوات المسلحة الأذربيجانية دخلت منطقة مسئولية قوات حفظ السلام الروسية في إقليم "ناجورنو كاراباخ"، وأقامت نقطة مراقبة، كما شنت 4 غارات بطائرات مسيرة.

موسكو إقليم ناجورنو كاراباخ الخارجية الروسية

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