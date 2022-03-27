الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لعدم انضباط العملية التعليمية

وكيل «تعليم مطروح» يحيل مدير إدارة الضبعة التعليمية للتحقيق

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أجرى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولة ميدانية مفاجئة بمدرسة الضبعة الصناعية بنين لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بالمجمع، والتزام هيئة التدريس بالجدول الزمني للمناهج الدراسية للمواد الدراسية المختلفة بكافة الصفوف.

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وقرر وكيل  تعليم مطروح إحالة مدير إدارة الضبعة التعليمية للإهمال والتقصير في متابعة المدارس، وكذلك جميع العاملين بالمدرسة الصناعية للتحقيق لعدم تقدير المسؤولية الملقاة عليهم والإهمال الشديد في أداء الواجبات الوظيفية المنوطة بهم  .

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وأشار "شحاته" إلى  استمرار  الجولات الميدانية بكافة الإدارات التعليمية، على مدار الفصل الدراسي الثاني للتأكد من فرض الانضباط والالتزام بجميع  المدارس، مؤكدا أن أي تقصير او إهمال سيواجه بعقوبات مشددة  .

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وكان وكيل وزارة التربية والتعليم، قد قاد قافلة تعليمية موسعة لإدارة السلوم الحدودية برئاسة إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام  تضم موجهي عموم  المواد الدراسية ،وذلك لدعم سير وانتظام العملية التعليمية بمدينة السلوم الحدودية.

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وتابع قيام أعضاء القافلة التعليمية بشرح بعض الحصص الدراسية والمحاضرات للطلاب بمدارس السلوم للتعليم الأساسي وسيول القطعان للتعليم الأساسي والسلوم الاعدادية الثانوية المشتركة وعثمان بن عفان الإبتدائية بالإضافة إلي المراجعة الشاملة علي أجزاء هامة من منهج الفصل الدراسي الثاني مع رصد وتقييم المستوى التحصيلي للطلاب .

كما تابع إجراءات تحسين المستوى اللغوي لطلاب الصفوف الأولي بالمدارس الابتدائية في القراءة والكتابة، والتي تمت تحت إشراف فريق عمل التعليم الابتدائي بالمنظومة الحديثة وسط تفاعل كبير من التلاميذ موضحاً لطلاب الصف الثاني الابتدائي بالسلوم للتعليم الأساسي  مضاعفات الأعداد وكيفية تمييز الأعداد الزوجية عن نظيرتها الفردية بسهولة ويسر .

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