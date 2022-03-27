الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التي انطلقت صباح اليوم وتستمر لمدة 4 أيام بجميع مراكز وقرى المحافظة.

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تابع المحافظ أعمال الحملة بالمركز الطبي الحضري بالحادقة، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال عياد بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، مشرف الوزارة على الحملة.

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أكد محافظ الفيوم، أن الحملات الموسمية للتطعيم التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، تهدف إلى رفع مناعة الأطفال أقل من 5 سنوات، ووقايتهم من الأمراض، مشدداً على تكاتف جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للوصول الى المستهدف من الحملة.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن أعمال الحملة التي بدأت اليوم تستمر حتى 30 مارس الجاري، وتستهدف 615 ألف طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات، من خلال 1935 فريقاً ثابتاً ومتحركاً للتطعيم، منها 215 فريق ثابت بالمستشفيات، والوحدات الصحية، والمراكز الطبية الحضرية، ومواقف السيارات، ودور العبادة، والأسواق، والحدائق العامة، و1720 فريق متحرك يجوب الشوارع من منزل لمنزل، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من التطعيم والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وكان قد افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال إحلال وتجديد المحطة المدمجة لتنقية مياه الشرب المدمجة بقرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

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أطلق المحافظ إشارة بدء تشغيل المحطة، وتفقد أقسامها المختلفة، حيث تعد واحدة من 5 محطات مدمجة لتنقية المياه على مستوى المحافظة، هي الريان، وأبو جندير، والبرنس، وسنورس 1، وسنورس 2، وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة الريان 80 لتر/ ث، أي حوالي 7000 متر مكعب/ يوم، وتخدم قرى الريان، وقليون، وشعلان، والحمزاوي، والحامولي، وذو الفقار، بإجمالي 35 ألف سمة، بتكلفة تقديرية 8.5 مليون جنيه.

كما استمع محافظ الفيوم لشرح وافٍ حول مراحل العمل بمحطة الريان، وأعمال الإحلال والتجديد بالمحطة والتي تمثلت في تغيير عدد ٩ طلمبات، وتغيير اللوحة الكهربائية القديمة، وإنشاء عنبر متكامل لاسطوانات الكلور، وعمل منظومة مجهزة لإعدام الكلور المتسرب، وكذا إنشاء عنبر حقن الشبه، وخزانات، وقلابات الشبه، وتغيير جميع الطلمبات والقلابات والخزانات، وتوريد وتركيب مولد كهربائي جديد لأحمال المحطة بهدف تعويض أى انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، وكذلك عمل ترميمات لكامل سقف الخزان الأرضي، وتعلية السور الخاص بالمحطة، وعمل تشطيبات للمحطة من بلاطات خرسانية وانترلوك وبلدورات ومحارة ودهانات وسباكة. 

محافظ الفيوم أعمال الحملة القومية يتفقد للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

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