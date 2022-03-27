التحفظ على 6 أطنان «مكرونة وفول» مجهولين في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، التحفظ علي 4 أطنان مكرونة، وطن نشا ذرة، وطن فول مجروش، داخل مخزن مواد غذائية مجهولة المصدر بدون مستندات داله علي صلاحيتها.

كما قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن للمحاصيل الزراعية والعطارة؛ لحيازته كمية من المواد الغذائية مجهوله المصدر قبل ترويجها بالأسواق مما تشكل خطراً على صحة المواطنين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.