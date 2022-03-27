التصريح بدفن جثة عامل بمدرسة «الصم» دهسه قطار سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثة عامل بمدرسة من ذوي الهمم «الصم والبكم»، دهسه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد، عقب تشريح الجثة وإعداد تقرير حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد الوزير عن أمن سوهاج بلاغًا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، تبين وصول «حشمت. ع»، 52 سنة، عامل، بمدرسة إلى المستشفى المركزي مصابًا باشتباه بكسر بعظام الجمجمة وجروح متفرقة بالجسم وتوفى أثناء الإسعافات الأولية.



وأفاد شقيقه «محمد»، 43 سنة، عامل، أن شقيقه من ذوى الاحتياجات الخاصة أصم وأبكم وحال مروره بشريط السكة الحديد بمكان غير مخصص للعبور اصطدم به قطار غير مقرر وقوفه بمحطة المنشاة ونفى الشبهة الجنائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.