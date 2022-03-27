الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع الروسية»: إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار

طائرة أوكرانية بدون
طائرة أوكرانية بدون طيار

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية استطاعت إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار.
وقال كوناشينكوف - بحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - "إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت الليلة الماضية 18 طائرة أوكرانية بدون طيار، كما تم تدمير مستودع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز (إس- 300)، فضلًا عن تدمير (بوك) في قرية (بليسيتسكوي) على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب مدينة كييف بأسلحة بحرية عالية الدقة بعيدة المدى".
وأوضح أنه تم تدمير قاعدة وقود كبيرة بأسلحة عالية الدقة كانت تزود القوات الأوكرانية بالوقود في المناطق الغربية من البلاد، وكذلك في منطقة العاصمة كييف، مشيرًا إلى أن القوات الروسية دمرت بصواريخ مجنحة عالية الدقة مصنعًا في مدينة (لفيف) كان يقوم بتصليح وتحديث أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز (Tor) و(S-125)، ومحطات رادار للقوات الجوية الأوكرانية ومعدات للحرب الإلكترونية وأجهزة تصويب للدبابات.
وأضاف كوناشينكوف "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 289 طائرة بدون طيار و1656 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و169 قاذفة صواريخ متعددة و684 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، فضلًا عن تدمير 1503 من المركبات العسكرية الخاصة".
 

 

موسكو طائرة اوكرانية المعدات العسكرية الدفاع الروسية روسيا أوكرانيا

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