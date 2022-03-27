الأحد 27 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب سوبر ماركت لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بعين شمس

حبس
حبس

أمرت نيابة عين شمس بحبس صاحب سوبر ماركت لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس - مقيم بذات العنوان بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبتفتيش المحل ملكه عُثر على مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

 

نيابة عين شمس سوبر ماركت النقد الأجنبي مديرية امن القاهرة

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