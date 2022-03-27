حبس صاحب سوبر ماركت لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بعين شمس
أمرت نيابة عين شمس بحبس صاحب سوبر ماركت لاتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس - مقيم بذات العنوان بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبتفتيش المحل ملكه عُثر على مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.