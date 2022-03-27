أولى جلسات محاكمة قتلة الطفلة جنى فى بولاق الدكرور اليوم

تعقد الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة قتلة الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة.

وكان المستشار أحمد شورب، المحامي العام الأول، لنيابة شمال الجيزة، أحال المتهمين في القضية رقم 1229 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم 4557 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها مصطفى ف ا ع، 20 سنة، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، محبوسًا، ومحمد ع ح ع م، 16 سنة، حاصل على إعدادية، محبوسًا، ومحمود ع أ ع، 28 سنة عامل، وعبدالعزيز ف أ ع ح، 23 سنة، عامل، محبوسًا.

واتهمت النيابة المتهمين لأنهم في يوم 9 سبتمبر2021 بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة، حال كون المتهم الثاني طفلًا جاوز الـ 15 عامًا، المتهمان بقتل المجني عليها الطفلة جنى ع ع ع – عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها فأعدا رباطًا وحددا مسكنًا في عقار يقطن به المتهم الأول، لارتكاب الواقعة، وما إن لقياها حال عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن.