الليلة .. حفل توقيع ومناقشة رواية "في حضرة الشمس الجليلة" بمكتبة الميكرفون

تستضيف مكتبة الميكرفون بالدقي، في السابعة من مساء اليوم الأحد، حفل توقيع ومناقشة رواية "في حضرة الشمس الجليلة"، والصادرة عن دار العين للنشر ، للكاتبة السورية ريم شعبان.

يناقش الرواية الناقد الدكتور محمد سليم شوشة أستاذ الأدب العربي بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، الناقدة والروائية دكتورة لنا عبد الرحمن، ويدير الندوة الكاتب على قطب.

ومما جاء في أجواء رواية “في حضرة الشمس الجليلة”، للكاتبة ريم شعبان نقرأ: "أتذكر حينما قولت لي، أن أصابع قدميك تقع بالحب أيضًا حين تكون عاشقًا" "لا، لا أذكر" كنت دومًا أود أن أسألك، هل آلمتك قدميك يومًا بسببي، هل تاهتا بغابات الوحشة التي أعيش بها منذ زمن بعيد، وحدي؟ "بت أمشي بين أمواج الناس الكثيفة بالمركز التجاري الضخم، بطريقي لعملي، أتبادل النظر مع المارة، يغدون ويجيئون، وبوهلة أعلو عن الأرض قليلًا، وأدلف من الباب الأثيري غير الموصد أبدًا، تصفعني ذرات هواء مغاير عن ذلك الذي كان يلامس وجهي منذ قليل، تملأني فرحة غامرة، تعي كل شئ وترضى به، ولم أزل أنظر بأعين المارة، أقرأها على عجل، من بعد آخر لا يُعنى بتفاصيل كثيرة، يرى حقيقتها مجردة لا تحسب حساب أحد، تستقبل مني حبًا، يخرج من مسامي سخيًا". أقول لتميم بيوم من الأيام. "أتدرين ما اسم هذا المقام عند الصوفيين؟" يقول تميم. "ما اسمه؟" أسأله بفرح. يرد بصوته الذي لم أسمعه منذ أشهر:"مقام الفناء، آخر مقام عند الصوفيين، الموت قبل الموت. حين أتراءى لكِ بكل مكان، أخرج من المرايا، أجلس مقابلًا لكِ وأنتِ تلبسين، أظهر على عتبة كل باب تفتحين، أمشي معكِ بكل الشوارع، أتذوق معكِ طعامك، أتلقف معكِ الكلام يتساقط من مخيلتك على الورق، دائمًا آتي معك، ثم أجثو جوارك حين تنامين، هذا أيضًا فناء، وإن كان آخر".

ــ "رؤية إستشرافية للبلوك تشين في مجال الملكية الفكرية"

في سياق متصل، تعقد لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلي للثقافة، ومقررها الدكتور حسام لطفي ؛ وبالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس ومقررها المهندس زياد عبد التواب، في السابعة من مساء غد الأثنين، ندوة "رؤية إستشرافية للبلوك تشين في مجال الملكية الفكرية"، أونلاين عبر تطبيق زووم.

ويدير الندوة الدكتور أشرف جابر موسى أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة حلوان وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية، ويشارك بها كل من: الدكتور فكري فؤاد محمد أستاذ التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمى بجامعة الملك عبد العزيز (سابقا)، والدكتور محمد خليف استشاري الابتكار و التحول الرقمي وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لاكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب لجنة الثقافة الرقمية و البنية المعلوماتية الثقافية، ويعقب على الندوة الدكتور حسام لطفي مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية وأستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف.