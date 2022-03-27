كيفية الحفاظ على نظام غذائى صحى ومتوازن خلال شهر رمضان؟

يسعى الكثير لاستغلال شهر رمضان والصيام في إتباع نظام غذائي متوازن وصحي يساهم في التخلص من الوزن الزائد وحماية الأعضاء الداخلية.

النظام الغذائي المتوازن هو نظام غذائي يحتوي على أنواع مختلفة من الأطعمة بكميات ونسب معينة بحيث تكون الحاجة إلى السعرات الحرارية والبروتينات والمعادن والفيتامينات والعناصر المغذية البديلة كافية، وفقًا لما ذكره الخبراء بموقع "narayanahealth" الطبي.

يجب أن يوفر النظام الغذائي المتوازن مواد كيميائية نباتية نشطة بيولوجيًا مثل الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمغذيات التي لها مزايا صحية إيجابية، بالإضافة إلى أنه يجب أن يوفر النظام الغذائي المتوازن حوالي 60-70٪ من إجمالي السعرات الحرارية من الكربوهيدرات، و10-12٪ من البروتينات و20-25٪ من إجمالي السعرات الحرارية من الدهون.

الفوائد الصحية لاتباع نظام غذائي متوازن:

الأكل الصحي يزيد الطاقة ويحسن طريقة عمل الجسم ويقوي جهاز المناعة ويمنع زيادة الوزن، كما انه يلبي احتياجاتك الغذائية، ويوفر النظام الغذائي المتنوع والمتوازن العناصر الغذائية التي تحتاجها لتجنب نقص التغذية.

يساعد النظام المتوازن، في منع وعلاج بعض الأمراض، حيث يمكن أن يمنع الأكل الصحي خطر الإصابة بأمراض معينة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب.

كما يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي خاص إلى تقليل الأعراض ، وقد يساعدك على إدارة مرض أو حالة بشكل أفضل، فضلًا عن تقليل نسب التوتر.

كيفية الحفاظ على نظام غذائي متوازن في رمضان؟

تعتبر أهم قاعدة في الأكل الصحي هي عدم تخطي أي وجبة، فتخطي وجبات الطعام يقلل من معدل التمثيل الغذائي الخاص بك وعدم الحصول على المعادن والفيتامينات اللازمة.

تعلم طرق بسيطة لتحضير الطعام، فلا يجب أن يعني الأكل الصحي الأكل المعقد، حافظ على سهولة تحضير الوجبات، وتناول المزيد من الأطعمة النيئة مثل: السلطات والفواكه وعصائر الخضار.

من المهم أن تتوقف عندما تشعر بالشبع، سيساعد هذا في الحفاظ على وزنك إلى حد ما والبقاء متيقظًا والشعور بصحة أفضل.

يجب استخدام مجموعة متنوعة من الأطعمة، فلا يوجد طعام واحد يحتوي على جميع العناصر الغذائية، بالإضافة إلى تناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم.