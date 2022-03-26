وكيل «تعليم دمياط» يلتقي أعضاء النواب والشيوخ لبحث معوقات العملية التعليمية

استقبل الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة بعض معوقات العملية التعليمية وبحث سبل رفع المعاناة عن الطلاب وأولياء الأمور من غير القادرين.

ضم وفد أعضاء مجلس النواب والشيوخ كلًا من النائب محمد الحصي عضو مجلس النواب ورئيس حزب مستقبل وطن بدمياط والنائب حسن عبد الوهاب عيسى عضو مجلس النواب ووليد التمامي و محمد ابو حجازي وأحمد البلشي أعضاء مجلس الشيوخ، وحضر اللقاء عصام عمر رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمحافظة و مديري عموم المديرية.

وأكد أعضاء مجلس النواب على دعمهم للعملية التعليمية لما له من مردود كبير على التنمية المستدامة، وبدوره، أعرب "خالد خلف" عن شكره وتقديره لدعم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المستمر للعملية التعليمية.