هشام عطوة: الدولة تولى اهتماما كبيرا بالثقافة

قال هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة وأن هذا واضح من حجم الاعتمادات المالية، مضيفا أن عدد المواقع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة يبلغ 622 موقعا.

وأضاف هشام عطوة أن الهيئة العامة لقصور الثقافة لا تعمل بمعزل عن قطاعات وزارة الثقافة والوزارات الأخرى، مشيرا إلى أنه لوزارة الثقافة دور فى مشروع حياة كريمة وهو بناء الإنسان المصرى من خلال نبذ الأفكار المتطرفة والوعى، مؤكدا أن الدولة الآن تولى اهتماما كبيرا بالثقافة .

وتابع: "وقعنا برتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، والأنشطة التى نقيمها والخاصة بحياة كريمة نقيمها داخل المدارس، دور الهيئة هو نشر الوعى والفكر الثقافى والفنى فى ربوع الوطن، مدركين أن هناك تحول رقمى يحدث فى العالم ونحن نعمل فى هذا الملف، لدينا رقمنة".

فيما قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تفتح ملف هام نحو إحياء قصور الثقاقة، لما لها من تأثير نحو زيادة الوعي في المجتمع، فالمشاهدة الحية للأعمال الفنية هي أكثر تأثيرا لدي المواطن، لذلك يجب استغلال المسارح الفنية في توصيل رسالة مباشرة للمتلقي يرفع من وعي الشعب المصري.

وأضاف مصطفى، خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان مشروع إحياء قصور الثقافة"، أن هناك أعمال فنية ودرامية انتجت من سنوات ولازالت لها تأثيرها في نفوس الشعب حتى الآن، منوها إلى أنه يجب تنمية عمل المسارح الفنية، وقصور الثقافة، والارتقاء بها ستصل لمستوى من الوعي تصنع جيل وطني قادر على تحمل المسؤولية.

وأشار مصطفى، إلى أنه في البرلمان طالبنا بزيادة الميزانية المالية لهيئة قصور الثقاقة إيمانا بدورها الملموس نحو زيادة الوعي، بالاضافة الى انه سيكون هناك نهضة تشريعية لما يخدم الحياة الثقافية في مصر.