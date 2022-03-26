السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 2348 مواطنًا «مجانًا» في قافلة طبية بدمياط

قافلة طبية بدمياط
قافلة طبية بدمياط

تابع المهندس عبد الرحمن أبو ليلة، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة فارسكور وإشراف سوزان عثمان نائب القرى، السبت، حملة إزالة ضمت كل من رئيس الوحدة المحلية بتفتيش السرو ومسؤول التنظيم بتنفيذ إزالة فورية بقرية تفتيش السرو عبارة عن (بناء حوائط بالدور الأول العلوي بدون ترخيص ) وتم الازاله بمعرفة المخالف وعلى نفقته الخاصة.

‏تداولت أرصفة ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت ، منها السفينة ( SAKHARA LOTUS ) والتى ترفع علم بنما و يبلغ طولها 170 مترا و بعرض 27 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الميثانول.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17593 طن تشمل: 9340 طن فوسفات و7100 طن يوريا و1153 طن نترات أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50713 طن تشمل: 14747 طن قمح و5959 طن كلوريد إيثلين و 8131 طن حديد و8101 طن خردة و5000 طن ذرة و7600 طن فول و1175 طن خشب زان.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 2134 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس و خضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أعشاب وثوم وريحان وبرسيم حجازي) وفواكه (برتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وبريطانيا وهولندا واليونان وكرواتيا وأمريكا والهند وسلوفينيا وإسبانيا و سريلانكا.

دمياط إقليم محافظة دمياط أثاث دمياط كفر البطيخ قمح

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