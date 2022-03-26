محافظ كفرالشيخ يستعرض المشروعات الجاري إنشاؤها في عدد من القطاعات

عقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الاجتماع الدوري لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوي السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي السكرتير المساعد، وإسلام طه معاون المحافظ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، لمناقشة المشروعات الجاري إنشاؤها.

واستمع محافظ كفرالشيخ لمطالب ورؤى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في عدد من الموضوعات، إضافة لطرح المشكلات الخاصة بالمدن والقرى والدوائر المتعددة موجهًا بسرعة حلها، مشيدًا بالتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لصالح المواطنين.

كما استعرض الجهود المبذولة في برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياة كريمة بمطوبس، وجولته الأسبوع الماضي، وتفقد عددًا من المشروعات الجاري إنشاؤها من مواقع خدمية، سواء مجمعات خدمية ومدرسة ومركز شباب، وإنشاء 9 عمارات "سكن كريم" ووحدة صحية، ومشروع مياه شرب وصرف صحي، وأسر تم إدراجهم ضمن سكن كريم لإعادة بناء منازلهم ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما أكد المحافظ أن أعمال التطوير الخاصة بمدينة كفرالشيخ مستمرة، وأعمال الرصف سيتم البدء بها خلال الأيام المقبلة، وفقًا للمواصفات القياسية.