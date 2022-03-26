ورش فنية للأطفال بمتحف المركبات الملكية بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم

ينظم متحف المركبات الملكية، الإثنين المقبل، احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، والذي يوافق الأول من أبريل من كل عام، بالتعاون مع الإدارة العامة بالقاهرة التاريخية.

يأتي ذلك في إطار حرص قطاع المتاحف على المشاركة في المناسبات الدولية والمحلية؛ بهدف التواصل مع جميع فئات الجمهور.

وقال أحمد الصباغ، مدير عام المتحف، إن الاحتفالية هذا العام تتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم، وهي تتضمن ندوة تلقيها الدكتورة داليا الجوهري، مدير عام الإدارة العامة للقاهرة التاريخية، بعنوان "موروثات وعادات رمضان أيام زمان"، وكذلك ورشة فنية للأطفال بعنوان "أعمل فانوسك"، وذلك لتعليمهم كيفية صنع فانوس رمضان بأنفسهم.

وأضاف أنه سيتم تنظيم جولات إرشادية للأطفال، بمرافقة أمناء المتحف، لشرح جميع مقتنياته وما يحتوي عليه من قطع أثرية متميزة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات الفنية والترفيهية، وتقديم الهدايا.

وتستأنف وزارة السياحة والآثار، بعد غد الإثنين، بقاعة أحمد باشا كمال بمقر الوزارة بالزمالك، نشاط الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد توقفه لمدة عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح د. هشام الليثي، رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية، أن الموسم الثقافي يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية يتم عقدها شهريا على مدار العام لاستعراض نتائج أعمال حفائر البعثات المصرية والأجنبية العاملة بالمواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه من المقرر أن يستهل الموسم الثقافي، هذا العام، أولى محاضراته حول أعمال ونتائج بعثة الدومنيكان في معبد تابوزيريس ماجنا بالإسكندرية برئاسة الدكتورة كاثلين مارتينيز، والتي تمكنت من الكشف عن شبكة أنفاق تمتد من بحيرة كينج ماريوت إلى البحر الأبيض المتوسط، هذا بالإضافة عرض أعمال المسح التصويري التي تمت بالموقع، مع عرض 34 خريطة ومخطوطة ونصوصًا أصلية قديمة.

يشار إلى أنه وفقًا لمصادر مكتوبة فقد ضرب الساحل المصري ما لا يقل عن 23 زلزالًا بين عامي 320 م و1303 م، مما أدى إلى إنهيار جزء من معبد تابوزيريس ماجنا وغرقه تحت الأمواج. وتعمل البعثة حاليا لأول مرة لاستكشاف جزء مغمور من المعبد تحت الماء.