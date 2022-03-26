السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يؤكد فتح باب العودة الطوعية لمواطنيه داخل ليبيا

ليبيا
ليبيا

التقى القنصل العام لجمهورية السودان عبدالله أبكر صالح، اليوم السبت، فيديركو صودا، المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، في مدينة بنغازي الليبية بمقر بعثة الأمم المتحدة بحضور جورج ألبا، مدير منظمة الهجرة الدولية مكتب بنغازي.

وقال بيان صادر عن السفارة السودانية في طرابلس، إن الجانبين تطرقا للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص أوضاع الجاليات السودانية المنتشرة في شرق ليبيا، والتي تقدر بمئات الآلاف.

وشدد القنصل العام على ضرورة التعاون والتنسيق المثمر الذي يفضي إلى خدمة المهاجر السوداني، وبالأخص توفير المساعدات والعودة الطوعية إلى البلاد لمن يرغب.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تقوم القنصلية العامة باستخراج المستندات المطلوبة للسودانيين العائدين، وأن تقوم المنظمة بتسيير رحلات جوية من بنغازي إلى الخرطوم حصريًا للمرحلين والراغبين في العودة الطوعية، وأن تقوم المنظمة بتقديم مساعدات للأسر المتعففة عبر رؤساء الجاليات مباشرة.

كما تم الاتفاق على أن تقوم المنظمة بتحسين مراكز الإيواء، بالتركيز على إنشاء عيادة صحية لكل مركز، وتعقيم العنابر، ومراقبة معاملة الموقوفين وعلى التواصل المستمر لمعالجة الإشكالات والقضايا التي تدخل في إطار مهام المنظمة بصورة عاجلة.

القنصل العام لجمهورية السودان بنغازي منظمة الهجرة الدولية منظمة الهجرة الاهتمام المشترك شرق ليبيا

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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