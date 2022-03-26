محافظ كفرالشيخ: إقامة منافذ «أهلا رمضان» بالمراكز وحملات موسعة لضبط الأسعار

شدد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، خلال اجتماع عقده بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، ورؤساء المدن، على سرعة تحديد مواقع لإقامة شوادر ومعارض "أهلا رمضان" بالمدن والمراكز، وطرح سلع بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20% لـ30% على غرار معرض "أهلا رمضان" بكفرالشيخ، والهناجر التي تم تخصيصها لتوفير السلع بأسعار مخفضة غرب كفرالشيخ.

ووجه محافظ كفرالشيخ بالتعاون مع التجار للمشاركة في المعارض وتوفير المواقع لهم بدون مقابل، نظير توفير السلع المخفضة، وفي حالة عدم التزام التاجر بالتخفيضات، يتم استبداله بآخر.

كما وجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع بالمحلات والأسواق، إضافة لضبط السلع التي يحجبها التجار عن التداول، وشن حملات بالقرى والمدن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين محذرًا من التعدي على الأراضي الزراعية.

وفي حالة تهاون المسئولين عن ذلك سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاههم، فلا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية، وستتم إحالة المتعدي للنيابة المختصة، ويأتي ذلك حماية للرقعة الزراعية تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

فيما كثفت محافظة كفرالشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حفاظًا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفًا من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل علي مواجهته بكل الطرق ولاسيما بتلقي اللقاح.