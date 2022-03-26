السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفرالشيخ: إقامة منافذ «أهلا رمضان» بالمراكز وحملات موسعة لضبط الأسعار

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شدد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، خلال اجتماع عقده بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، ورؤساء المدن، على سرعة تحديد مواقع لإقامة شوادر ومعارض "أهلا رمضان" بالمدن والمراكز، وطرح سلع بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20% لـ30% على غرار معرض "أهلا رمضان" بكفرالشيخ، والهناجر التي تم تخصيصها لتوفير السلع بأسعار مخفضة غرب كفرالشيخ.

ووجه محافظ كفرالشيخ بالتعاون مع التجار للمشاركة في المعارض وتوفير المواقع لهم بدون مقابل، نظير توفير السلع المخفضة، وفي حالة عدم التزام التاجر بالتخفيضات، يتم استبداله بآخر.

كما وجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع بالمحلات والأسواق، إضافة لضبط السلع التي يحجبها التجار عن التداول، وشن حملات بالقرى والمدن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين محذرًا من التعدي على الأراضي الزراعية.

وفي حالة تهاون المسئولين عن ذلك سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاههم، فلا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية، وستتم إحالة المتعدي للنيابة المختصة، ويأتي ذلك حماية للرقعة الزراعية تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

فيما كثفت محافظة كفرالشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حفاظًا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفًا من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل علي مواجهته بكل الطرق ولاسيما بتلقي اللقاح.

اهلا رمضان معارض منافذ كفر الشيخ تجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

قنوات عرض مسلسل الاختيار 3 أبرز مسلسلات رمضان 2022

حقيقة القبض على نجل أصالة خالد الذهبى لحيازته مخدرات

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

بـ23 ألف جنيه.. تخصيص رحلات خاصة للمشجعين إلى السنغال

بشرى للجميع.. جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية التركي: نتعاون مع إسرائيل لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا