وزير الطيران يتفقد مكتب مبيعات مصر للطيران بمصر الجديدة

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم السبت، مكتب مبيعات مصر للطيران بمصر الجديدة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للجمهور وانتظام سير العمل بمكاتب مبيعات مصر للطيران.

وخلال زيارته تفقد وزير الطيران سير العمل بالمكتب، كما التقى بالعاملين حيث هنأهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك وطالبهم ببذل مزيدمن الجهد وضرورة تقديم كافة التسهيلات لخدمة الجمهور .

كما التقى الوزير بعدد من العملاء المتواجدين بالمكتب للإطمئنان منهم على جودة الخدمات المقدمة واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير هذه الخدمات حرصاً على راحتهم.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.