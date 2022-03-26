السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران يتفقد مكتب مبيعات مصر للطيران بمصر الجديدة

الطيار محمد منار
الطيار محمد منار وزير الطيران المدني

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم السبت، مكتب مبيعات مصر للطيران بمصر الجديدة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للجمهور وانتظام سير العمل بمكاتب مبيعات مصر للطيران.

وخلال زيارته تفقد وزير الطيران سير العمل بالمكتب، كما التقى بالعاملين حيث هنأهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك وطالبهم ببذل مزيدمن الجهد وضرورة تقديم كافة التسهيلات لخدمة الجمهور .

كما التقى الوزير بعدد من العملاء المتواجدين بالمكتب للإطمئنان منهم على جودة الخدمات المقدمة واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير هذه الخدمات حرصاً على راحتهم.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وزير الطيران مصر للطيران مبيعات مصر للطيران الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى سلطات مطار القاهرة الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

قنوات عرض مسلسل الاختيار 3 أبرز مسلسلات رمضان 2022

حقيقة القبض على نجل أصالة خالد الذهبى لحيازته مخدرات

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

بـ23 ألف جنيه.. تخصيص رحلات خاصة للمشجعين إلى السنغال

بشرى للجميع.. جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

جنازة نقيب المحامين

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية التركي: نتعاون مع إسرائيل لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا