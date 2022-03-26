السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 30 طن مخلفات وإزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ثلاث حالات تعدٍ بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها، كما واصلت حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة والزراعية بأحياء المدينة والقرى التابعة لها، حيث قامت برفع 30 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

277107050_2068980069946618_5366518056470722903_n

وقال محمد رمضان، رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية: تمكنا اليوم من إزالة حالة تعدٍ بمساحة 70 مترا بقرية زهرة إحدى القرى التابعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك تحت إشراف الدكتور عبدالظاهر حسن نائب رئيس المركز والمدينة، وبحضور العاملين بالتنظيم.

276993900_2068980039946621_7759421752655760964_n

وأضاف عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، أن قسم البيئة بالقرية واصل أعمال النظافة اليومية وحملات رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية، وقام برفع 10 أطنان من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع؛ لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة.

277226868_2068980006613291_6463387479207497495_n

وأوضح محمد عبدالعظيم، رئيس حي وسط مدينة المنيا، أن قسم التنظيم بالحي قام بإيقاف أعمال بناء مخالف بحارة المحلاوي بشارع درب الشجرة المتفرع من شارع التجارة بحي وسط المدينة، وتم التحفظ على المعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

277304755_2068979723279986_4760199978297317114_n

وأشار رمضان جمال، رئيس حى غرب المدينة، إلى استمرار أعمال النظافة اليومية بشوارع الحي، حيث تم رفع 20 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع الحى، تحت إشراف مصطفى الدبيكى نائب رئيس المركز والمدينة.

276011334_2068979676613324_949917574260181949_n

وأكد عادل عوض رئيس الوحدة المحلية بقريه طوخ الخيل، أن الوحدة المحلية بالقرية قامت تحت إشراف مصطفى الدبيكي، نائب رئيس المركز والمدينة، بتنفيذ إزالة في المهد لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية طوة، على مساحة 60 مترا، عبارة عن سور على أرض زراعيه، وتمت الإزالة وعودة الأرض لطبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

276172504_2068979326613359_7189632977332126114_n

من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الجهود المبذولة بقطاع النظافة والتصدي لكافة أشكال التعدي وإزالة أعمال المخالفة بالمهد، مشيرا إلى المتابعة المستمرة وعلى مدار اليوم لكافة الأعمال التي تقوم بها القرى والأحياء، موجها سيادته بتكثيف الحملات لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

277097047_2068979289946696_7037514201874681699_n
المنيا رفع 30 طن مخلفات إزالة حالات تعدي علي الأراضي الزراعية مصطفي الدبيكي الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

قنوات عرض مسلسل الاختيار 3 أبرز مسلسلات رمضان 2022

لحظة سقوط رجائى عطية فى المحكمة قبل وفاته (صورة)

بـ23 ألف جنيه.. تخصيص رحلات خاصة للمشجعين إلى السنغال

وصول جثمان الراحل رجائى عطية لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير

بشرى للجميع.. جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 بالزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

جنازة أحمد حلاوة

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية التركي: نتعاون مع إسرائيل لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا