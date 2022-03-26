رفع 30 طن مخلفات وإزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ثلاث حالات تعدٍ بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها، كما واصلت حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات الصلبة والزراعية بأحياء المدينة والقرى التابعة لها، حيث قامت برفع 30 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

وقال محمد رمضان، رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية: تمكنا اليوم من إزالة حالة تعدٍ بمساحة 70 مترا بقرية زهرة إحدى القرى التابعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك تحت إشراف الدكتور عبدالظاهر حسن نائب رئيس المركز والمدينة، وبحضور العاملين بالتنظيم.

وأضاف عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، أن قسم البيئة بالقرية واصل أعمال النظافة اليومية وحملات رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية، وقام برفع 10 أطنان من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع؛ لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأوضح محمد عبدالعظيم، رئيس حي وسط مدينة المنيا، أن قسم التنظيم بالحي قام بإيقاف أعمال بناء مخالف بحارة المحلاوي بشارع درب الشجرة المتفرع من شارع التجارة بحي وسط المدينة، وتم التحفظ على المعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأشار رمضان جمال، رئيس حى غرب المدينة، إلى استمرار أعمال النظافة اليومية بشوارع الحي، حيث تم رفع 20 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع الحى، تحت إشراف مصطفى الدبيكى نائب رئيس المركز والمدينة.

وأكد عادل عوض رئيس الوحدة المحلية بقريه طوخ الخيل، أن الوحدة المحلية بالقرية قامت تحت إشراف مصطفى الدبيكي، نائب رئيس المركز والمدينة، بتنفيذ إزالة في المهد لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية طوة، على مساحة 60 مترا، عبارة عن سور على أرض زراعيه، وتمت الإزالة وعودة الأرض لطبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الجهود المبذولة بقطاع النظافة والتصدي لكافة أشكال التعدي وإزالة أعمال المخالفة بالمهد، مشيرا إلى المتابعة المستمرة وعلى مدار اليوم لكافة الأعمال التي تقوم بها القرى والأحياء، موجها سيادته بتكثيف الحملات لتوفير بيئة صحية للمواطنين.