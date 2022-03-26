حقيقة القبض على نجل أصالة خالد الذهبى لحيازته مخدرات

يبحث الجمهور عن حقيقة القبض على نجل أصالة خالد الذهبي لاتهامه بحيازة مخدرات أثناء عودته من هولندا قادمًا للقاهرة لحضور حفل زفاف شقيقته شام الذهبي الذي أقيم أمس وحضره عدد من الفنانين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة.

حقيقة القبض على نجل أصالة خالد الذهبى

وتكشف «الدستور» لقرائها حقيقة القبض على نجل أصالة خالد الذهبي لحيازته المخدرات في هذا التقرير.

وأفادت تقارير أمنية بأنه تم إلقاء القبض على نجل أصالة خالد الذهبي لحيازته مخدرات أثناء عودته قادمًا من هولندا للقاهرة لحضور فرح شقيقته شام الذهبي على رجل الأعمال أحمد هلال.

تفاصيل إلقاء القبض على نجل أصالة

وقالت مصادر إن خالد الذهبي تم القبض عليه في مطار القاهرة قبل ساعات من فرح شقيقته شام الذهبي وبحيازته مخدرات، حيث تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ولكن تم الإفراج عنه بكفالة بعد ذهاب أصالة متخفية لسرايا النيابة بصحبة أحد المحامين، حيث تم الإفراج عنه بكفالة وضمان محل الإقامة لأسباب إنسانية، حيث كانت أصالة على وشك إلغاء حفل زفاف ابنتها شام الذهبي.

خالد الذهبى ينفى القبض عليه

ونفى خالد الذهبي نجل الفنانة أصالة ما تم تداوله، وقال في مداخلة هاتفية لأحد البرامج الفنية التي تذاع على إحدى القنوات الفضائية إنه بخير ولم يتم القبض عليه في مطار القاهرة.

حفل زفاف شام الذهبى ابنة أصالة

وأقيم أمس حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة على رجل الأعمال أحمد هلال في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وحضر الحفل عدد كبير من النجوم والفنانين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة.

وغنت أصالة بصحبة النجم رامي صبري وظهرت شام الذهبي وهي ترقص على أنغام أغاني المطرب رامي صبري بصحبة شقيقها خالد الذهبي.

واستمر حفل الزفاف حتى الساعات الأولى من صباح اليوم وأحيا الحفل عدد من المطربين على رأسهم تامر حسني.