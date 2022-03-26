تجديد حبس المتهم بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المكاتب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس المتهم بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المكاتب بنطاق دائرة قسم الموسكي، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من صاحب مكتب لتجارة الملابس كائن بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالى منداخل المكتب ملكه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "حداد- مقيم بدائرة القسم"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بأنه نظرًا لسابقة قيامه ببعض أعمال الحدادة بالمكتب محل البلاغ وعلمه بوجود مبالغ مالية بداخله اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته.

وفى سبيل ذلك توجه لمحل البلاغ وتمكن من ارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".

تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، باستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.