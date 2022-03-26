سفير روسيا بالولايات المتحدة: موسكو تبذل قصارى جهدها لمنع جرائم الحرب

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن روسيا تفعل كل ما بوسعها لمنع ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا على عكس الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن ذلك جاء في تعليقه على تصريح لنائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، ألقت فيه اللوم على القيادة الروسية في وقوع آلاف الضحايا من الجنود الأوكرانيين والروس في الحرب.

وأضاف أنطونوف: "مثل هذا الخطاب الساخر من ممثلة الخارجية الأمريكية "غير مقبول"، والعملية الروسية في أوكرانيا تهدف إلى وضع حد للمذابح القائمة منذ زمن طويل ضد المدنيين في دونباس، وكذلك نزع السلاح من النازيين الجدد في أوكرانيا.. حان الوقت لتفهم أن بلادنا، على عكس الولايات المتحدة، تفعل ما بوسعها لوقف جرائم الحرب".