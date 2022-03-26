السبت 26 مارس 2022
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حوادث

تفاصيل القضية الأخيرة لرجائي عطية نقيب المحامين قبل وفاته

نقيب المحامين
نقيب المحامين

حصلت " الدستور" على نص قرار إحالة 9 محامين إلى محكمة الجنايات، بتهمة استعراض القوة ضد موظفين عموميين " قضاة دائرة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم وأمين سرها وحاجب الدائرة وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها، والتي توفي رجائي عطية نقيب المحامين، أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

وجاء في نص قرار إحالة المتهمين الصادر من النيابة العامة بشمال الجيزة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات:

تتهم النيابة العامة " م.م"  محامي حر – 57 سنة، و"ن.ع" - محام حر - ٤٦ سنة -، و"ا.س" - محامي حر - 46 سنة، و"ع.ع"۔ محامي حر - ٤۲ سنة – و"ال.ف" - 43 سنة - و"ج.ع" - محامي حر - ۳۲ سنة -  و"ر.ز" - محامية حرة، و"ر.ع" - محامي حر - ۵۲ سنة -" إ ح" - محامية حرة - ٤۲ سنة - لأنهم في غضون ۲۸، ۲۹، ۲۰۱۵/۶/۳۰ بدائرة قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، المتهمون جميعا استعملوا القوة ضد موظفين عموميين ( قضاة دائرة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم وأمين سرها وحاجب الدائرة وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها) بأن اصطفوا بقاعة المحكمة وعلى منصتها وأمام غرفة المداولة ومنعوا المتقاضين والمحامين من المثول أمام الدائرة مرددين عبارات مسيئة للقضاء ولهيئة المحكمة بقصد منع الدائرة من الانعقاد، وبلغوا مقصدهم بقيام الدائرة بتأجيل الفصل بالقضايا المنظورة أمامها بجلستي ۲۹ ، ۲۰۱۵/۶/۳۰ على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمون ألفوا تجمهرا من أكثر من خمسة أشخاص بقصد منع تنفيذ القوانين بالقوة، بأن أصطفوا بقاعة المحكة وعلی منصتها وأمام غرفة المداولة لمنع انعقاد جلسة جنح مستأنف مركز إمبابة وکرداسة، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمة السابعة سرقت دفاتر قضائية (أجندة جلسات جنح مستأنف مركز إمبابة وكرداسة - جلسة ۲۰۱۵/۶/۳۰) على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل القضية الأخيرة نقيب المحامين الجنايات رجائي عطية

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على هامش الأزمة

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