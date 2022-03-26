أشرف زكي يشارك في جنازة الراحل أحمد حلاوة بمسجد المجمع الإسلامي

حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على الحضور لمسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد اليوم السبت لتقديم واجب العزاء في الفنان أحمد حلاوة، والمشاركة في صلاة الجنازة التي أقيمت عقب صلاة الظهر.

ووصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل أحمد حلاوة لمسجد المجمع الإسلامي بالشيخ زايد اليوم السبت، لتأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر وتشييع جثمانه لمثواه الأخير، وقد صاحب نجل الراحل جثمانه لحين وصوله المسجد.

ورحل عن عالمنا، أمس الجمعة، الفنان أحمد حلاوة عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراعٍ مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية مؤخرًا، و حددت الأسرة، موعد الجنازة والعزاء حيث تقام صلاة الجنازة اليوم السبت بمسجد المجمع الاسلامي بالشيخ زايد، والعزاء يوم الاثنين بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

اشرف زكي

اشرف زكي