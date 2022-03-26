السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2 طن مستلزمات عمل الجاتوه منتهية الصلاحية في سوهاج

تموين
تموين

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق، بالتنسيق والاشتراك مع مباحث التموين بمديرية الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، وأخرى مُنتهية الصلاحية.

وأوضحت هالة أبو الفتوح، مدير إدارة التجارة الداخلية بسوهاج، أن الحملة أسفرت عن ضبط أحد التجار بدائرة قسم ثانٍ سوهاج، لبيعه مستلزمات عمل "التورت" و"الجاتوهات" منتهية الصلاحية.

وأضافت أنه تبين قيام التاجر بإعادة تعبئة المستلزمات في عبوات غير عبواتها الأصلية بغرض الغش والتدليس، والتربح من المتعاملين معه من المواطنين وأصحاب محال الحلويات، والمخابز الإفرنجية.

مديرية التموين والتجارة الداخلية سوهاج المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة حملة مكبرة المحال التجارية

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على هامش الأزمة

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