إصابة 5 إثر تصادم سيارتين بطريق الإسماعيلية - بورسعيد

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق "الإسماعيلية - بورسعيد" وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بأربع سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بتصادم سيارتين رقم بطريق "الإسماعيلية - بورسعيد" بالقرب من كوبري السلام بالقنطرة غرب.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم وتم نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

وقال مصدر طبي إن المصابين تم نقلهم لمستشفى أبو خليفة للطوارئ، هم: تمام محمد سالم، 43 عامًا، مقيم شمال سيناء، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعزة خلف أحمد، 30 عامًا، مقيمة بالقنطرة غرب، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وصابرين سلامة سليم علي، 46 عامًا، مقيمة بالقنطرة غرب، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وأماني سلامة سليم علي، 33 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وعزة سلامة علي، 65 عامًا، مصابة بكدمة بالساق الأيمن.