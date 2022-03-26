محمد رمضان يحيى حفلًا غنائيًا بجدة ويحصل على إجازة من «المشوار»

يحيى النجم محمد رمضان، اليوم، حفلا غنائيا ضخما في حلبة فورمولا وان بجدة.

ويقدم محمد رمضان خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه ومنها أغنيته الأخيرة باي باي ثانوية.

وسافر “رمضان” أمس إلى السعودية بصحبة نجله وفريق عمله ونشر صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصحبة ابنه على.

وعلق عليها “أنا وابني وفريق عملي دلوقتي في طريقنا لجدة وحفلتي غداً في ميعادها رغم أي ظروف عدوانية سيبقى استقرارنا العربي نحن شعوب لا تعرف الخوف وعلمنا أطفالنا ذلك اللهم احفظ السعودية وخادم الحرمين وولي عهدها وشعبها واحفظ بلدي مصر وكافة بلادنا العربية من أي شر”.

مسلسل المشوار رمضان 2022

ونفى مصدر من داخل مسلسل المشوار ما تردد عن نشوب أزمة بين محمد رمضان والمخرج محمد ياسين مؤكدا أن محمد رمضان حصل على إجازة لمدة ثلاث أيام من تصوير العمل يعود بعدها لاستئناف مشاهده، حيث قطع شوطا كبيرا في التصوير ومن المقرر الانتهاء من تصوير مسلسل المشوار بالكامل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل 2022.

ويواصل المخرج محمد ياسين تصوير مشاهد العمل خلال هذه الأيام بشكل مكثف وذلك بالتزامن مع مونتاج حلقاته الأولى حيث أوشك على الانتهاء من مونتاج الحلقات العشر الأولى من المسلسل الذي يعرض بشكل حصري على شبكة قنوات dmc.

تدور قصة مسلسل المشوار في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، حيث يقدم رمضان شخصية ماهر الذي يقع في غرام وردة ويتزوجها، والتي تلعب شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، ويدخل محمد رمضان في عدة مشكلات بسبب تورطه في عالم الآثار بشكل أو بآخر، إلا أنه يهرب ويطارده رجال الشرطة وعلى رأسهم الفنان أحمد مجدي.

مسلسل المشوار يشارك في بطولته مع محمد عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة دينا الشربيني، والفنان الشاب أحمد مجدي، والفنان القدير أحمد كمال والفنان أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، خالد أنور، خالد كمال، كارولين خليل، محمد عز، ندى موسى، محمود الليثي، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال، تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.