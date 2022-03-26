السبت 26 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يحيى حفلًا غنائيًا بجدة ويحصل على إجازة من «المشوار»

محمد رمضان
محمد رمضان

يحيى النجم محمد رمضان، اليوم، حفلا غنائيا ضخما في حلبة فورمولا وان بجدة. 

ويقدم محمد رمضان خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه ومنها أغنيته الأخيرة باي باي ثانوية. 

وسافر “رمضان” أمس إلى السعودية بصحبة نجله وفريق عمله ونشر صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصحبة ابنه على. 

وعلق عليها “أنا وابني وفريق عملي دلوقتي في طريقنا لجدة وحفلتي غداً في ميعادها رغم أي ظروف عدوانية سيبقى استقرارنا العربي نحن شعوب لا تعرف الخوف وعلمنا أطفالنا ذلك اللهم احفظ السعودية وخادم الحرمين وولي عهدها وشعبها واحفظ بلدي مصر وكافة بلادنا العربية من أي شر”. 

مسلسل المشوار رمضان 2022

ونفى مصدر من داخل مسلسل المشوار ما تردد عن نشوب أزمة بين محمد رمضان والمخرج محمد ياسين مؤكدا أن محمد رمضان حصل على إجازة لمدة ثلاث أيام من تصوير العمل يعود بعدها لاستئناف مشاهده، حيث قطع شوطا كبيرا في التصوير ومن المقرر الانتهاء من تصوير مسلسل المشوار بالكامل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل 2022. 

ويواصل المخرج محمد ياسين تصوير مشاهد العمل خلال هذه الأيام بشكل مكثف وذلك بالتزامن مع مونتاج حلقاته الأولى حيث أوشك على الانتهاء من مونتاج الحلقات العشر الأولى من المسلسل الذي يعرض بشكل حصري على شبكة قنوات dmc. 

تدور قصة مسلسل المشوار في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، حيث يقدم رمضان شخصية ماهر الذي يقع في غرام وردة ويتزوجها، والتي تلعب شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، ويدخل محمد رمضان في عدة مشكلات بسبب تورطه في عالم الآثار بشكل أو بآخر، إلا أنه يهرب ويطارده رجال الشرطة وعلى رأسهم الفنان أحمد مجدي.

مسلسل المشوار يشارك في بطولته مع محمد عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة دينا الشربيني، والفنان الشاب أحمد مجدي، والفنان القدير أحمد كمال والفنان أحمد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، خالد أنور، خالد كمال، كارولين خليل، محمد عز، ندى موسى، محمود الليثي، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال، تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

محمد رمضان النجم محمد رمضان حفل محمد رمضان بالسعودية المشوار مسلسل المشوار مسلسلات رمضان 2022 مسلسل المشوار رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

آخر موعد لشراء شهادات الادخار 18% من بنك مصر والبنك الأهلى

أخبار فاتتك| مكالمة الرئيس السيسى لمحمد بن سلمان.. وقرار مهم من القوى العاملة

وفاة نقيب المحامين رجائى عطية

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 26-3-2022

مواعيد عرض المسلسلات فى رمضان 2022.. والاختيار 3 والعائدون الأبرز

موعد امتحانات الترم الثاني 2022 للمدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب الثالثة حقيقة.. التضخم ينهش جيوب فقراء العالم

صفاء النجار

قراءة فى ثقافة النفى والتهميش والمصادرة

سارة شريف

استخدام الهولوكوست

سمر عادل

القرارات الاقتصادية الأخيرة فى التعامل مع المتغيرات الدولية

ماجد حبته

عرب أمريكا اللاتينية

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

صور

انطلاق مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

توافد الجماهير على مركز شباب الجزيرة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

الجماهير تؤازر منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

«تثبيت الهدوء».. خطة إسرائيل لمواجهة احتمالات التصعيد فى رمضان

مصدر إسرائيلى يعلق على تصريحات أردوغان حول زيارة «بينيت» تركيا

إسرائيل تستضيف قمة سياسية بحضور 3 دول عربية