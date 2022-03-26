إحالة عصابة تهريب المخدرات للمحاكمة الجنائية

أمرت جهات التحقيق بإحالة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص تخصص في تهريب المخدرات من اليمن عبر السودان إلى مصر للمحاكمة العاجلة.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم الأول بجلب الهيروين الخام من دولة اليمن عبر الحدود المصرية السودانية، كما أن المتهمين الأول والثاني صنعا بقصد الإتجار الجواهر المخدرة (الهيروين والحشيش والآيس) مستخدمين في ذلك (مكبس، كوريك، خلاط، هنخل، مقص، اسطامبات) متخذين المزرعة الكائنة طريق البريجات دائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية وكرا لهما لمضاعفة كميات تلك الجواهر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين جميعا كونوا عصابة من أغراضها الاتجار في المواد المخدرة فتزعمها وأدارها أولهم وتداخل في إدارتها ثانيهم وانضم إليها ثالثهم ورابعهم وخامسهم، وحازوا بقصد الاتجار جواهر مخدرة ( الهيروين، الحشيش والآيس ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز الأول والثالث والرابع بقصد الاتجار جواهر مخدرة (الهيروين، الحشيش، الآيس) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.