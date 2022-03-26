مواعيد فتح وغلق المحلات في رمضان 2022 من الكلمات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك مع رغبة ربات البيوت في شراء مستلزمات العيد في الشهر الكريم.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير المواعيد الرسمية التي تنظم غلق وفتح المحلات التجارية وموعد الشهر الكريم.

مواعيد فتح وغلق المحلات في رمضان ٢٠٢٢

يتوقع العديد من المواطنين تبكير تطبيق المواعيد الصيفية المنظمة للمواعيد عمل المحلات التجارية والورش والمطاعم ليتمكن الجميع من شراء كافة احتياجاتهم أثناء الشهر الكريم حيث تستقبل المحلات التجارية المواطنين وفقًا للمواعيد الصيفية في تمام الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساءا يوميا وفقا للعام الماضي.

ويتم غلق المحلات والورش والمطاعم في الساعة الثانية عشر مساءا يومي الخميس والجمعة، فضلًا عن أيام الإجازات الرسمية للدولة فيما تم استثناء بعض الأنشطة التجارية من الغلق منها الأفران والسوبر ماركت ومحلات الخضروات والفاكهة والصيدليات، وذلك لاحتياج كافة المواطنين لهم في جميع الأوقات.

بدأ شهر رمضان المبارك 1443

مع بدء شهر رمضان 1443 في 2 إبريل المقبل تصدر اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المواعيد التي تنظيم حركة البيع والشراء في المحلات التجارية وورش التصنيع والتي تهدف إلى الحد من التجمعات والضغط على المرافق وترشيد استهلاك الطاقة وعدم إزعاج السكان في المناطق العالية الكثافة التي بها نشاط تجاري مرتفع خاصة في الشهر الكريم.

ومع تقليل الموجودين في الشوارع ليلا تبدأ شركات النظافة عملها دون أى معوقات لتنظيف وتجميل الشوارع والميادين يوميا لضمان حياة كريمة تتوافق مع المواطن المصري خاصة في ظل انتشار عدوى كورونا المستجد كوفيد 19 التي تضرب كافة دول العالم حاليا.

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عقوبة مخالفة مواعيد عمل المحلات التجارية

يتساءل أصحاب المحلات التجارية عن عقوبة مخالفة مواعيد فتح وغلق المحلات في رمضان 2022 والتي تصل في بعض الأحيان إلى سحب الترخيص الخاص بممارسة النشاط التجاري حيث تعمل أقسام الشرطة دوريات ليلة للتأكد من الالتزام بالمواعيد التي حددتها وزارة التنمية المحلية ومعاقبة المخالف للقوانين من أصحاب الورش والمحلات التجارية.