تعرف على مواعيد غلق المحلات التجارية خلال فصل الشتاء 2022

مواعيد غلق المحلات التجارية من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل وتحصد نسب مشاهدة عالية حتى تصدرت القائمة البحثية منذ إعلان تطبيق المواعيد الشتوية التي أقرتها وزارة التنمية المحلية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد فتح وغلق المحلات ومواعيد بدء التنفيذ وعقوبة المخالفين للقرارات



مواعيد غلق المحلات التجارية خلال فصل الشتاء 2022

أصدرت وزارة التنمية المحلية قرار بمواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والتي يتم فتحها خلال فصل الشتاء في تمام الساعة السابعة صباحا وإغلاقها الساعة العاشرة مساءا على أن يتم مدة الفترة ساعة في يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية للدولة لتكون الساعة الحادية عشرة مساءا أما فيما يتعلق بالمولات والمقاهي والمطاعم يتم غلقها في الأيام العادية الساعة الثانية عشرة مساءا و يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية للدولة يمتد العمل بها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل مع استمرار خدمة التيك أوي طوال ال 24 ساعة



موعد تنفيذ قرارات الغلق الشتوية المحلات التجارية 2022

أكدت وزارة التنمية المحلية أن اليوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر 2021 هو أول أيام تنفيذ مواعيد غلق المحلات التجارية والبازارات والمطاعم والمقاهي التي تعمل بنظام التشغيل ال 50% والورش وفقا للمواعيد الشتوية مع تشكيل كل محافظة لجان تنفيذية بكل مدينة وقرية للتأكد من تطبيق المواعيد حيث يتم بكل حزم مع المخالفين للقرار من قبل لجان المتابعة التي خصصتها الوزراة لتنفيذ إجراءات الغلق وفقا للمواعيد الشتوية مع استمرار استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز و الأفران والصيدليات ومحلات بيع الفاكهة وأسواق الجملة ومحلات بيع الدواجن من الغلق

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عقوبات مخالفين قرارات غلق المحلات التجارية 2022

تصل عقوبة تكرار مخالفة مواعيد غلق المحلات التجارية خلال فصل الشتاء إلى توقيع عقوبة الغلق الجزئي لمدة شهر وعدم الفتح مرة أخرى إلي عقب الحصول على تصريح كتابي من المراكز التكنولوجي التراخيص وفي حالة مخالفة القرار مرة أخرى يتم إلغاء الترخيص نهائيا وعدم مزاولة النشاط نهائي المنشأة الصادر بحقها القرار وذلك لضمان تنفيذ قرار الغلق وفقا للمواعيد الشتوية المحددة من قبل وزارة التنمية المحلية