السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. الحلقة الأخيرة من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب وإعلان الفائزين

الدوم
الدوم

ينتظر الجمهور المصري والعربي الليلة في التاسعة والنصف من مساء اليوم الحلقة الأخيرة من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، التى تشهد إعلان أسماء الفائزين فى فئات المسابقة الثلاث: الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيونى، بعد فترة طويلة من التنافس القوى بين أكثر من 200 متسابق مروا على العديد من لجان التحكيم.

 

الحلقة الأخيرة من برنامج الدوم

ومن المنتظر أن تشهد هذه الحلقة المنتظرة مفاجآت على كل المستويات، سواء المتعلقة بالمسرح أو العروض الاستعراضية، مرورًا بالأزياء التى سيرتديها المتسابقون، إلى جانب التعاقدات مع عدد من نجوم الفن الكبار للمشاركة كأعضاء لجنة تحكيم فى تلك الحلقة.

وكشفت شركة «ميديا هب» عن أعضاء لجنة تحكيم الحلقة الأخيرة، التى تضم كلًا من: كريم عبدالعزيز وأصالة وحسين فهمي.

 

الحلقة الأخيرة من برنامج الدوم الدوم برنامج الدوم ميديا هب

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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