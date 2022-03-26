حبس عاطل ضبط بحوزته 4 آلاف قرص مخدر بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس عاطل ضبط بحوزته 4 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها علي عملاءه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت قد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة.. تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته (4000 قرص مؤثر – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بأنه يتحصل على العقاقير المخدرة المضبوطة من اثنين من العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال التصنيع والإتجار بالعقاقير المخدرة.