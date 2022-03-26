السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكبر البنوك اليابانية توقف التعامل مع مصرف سبيربنك الروسى

مصرف سبيربنك الروسى
مصرف سبيربنك الروسى

قالت وكالة "كيودو" للأنباء، إن مصارف يابانية كبرى، أوقفت اعتبارًا من السبت 26 مارس، التعامل بالدولار مع مصرف "سبيربنك" الروسي، على خلفية العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

وذكرت الوكالة، أن قائمة البنوك اليابانية هذه، تشمل مصارف "ميتسوبيشي يو إف جي"، و"سوميتومو ميتسوي"، و"ميزوهو".

وأشارت الوكالة، إلى أن المؤسسات المالية اليابانية عند التعامل مع "سبيربنك"، تستخدم بنوك المراسلة الأمريكية، وبما أن الحظر المفروض على أي معاملات مع هذا المصرف الروسي دخل حيز التنفيذ في 26 مارس، فهذا يعني أن تعامل الجانب الياباني مع "سبيربنك"، بات مستحيلا.

في الوقت الراهن، لا يزال غامضًا، هل ستوقف المصارف اليابانية التعامل مع "سبيربنك"، بالعملات الأخرى، لكن "كيودو" تشير إلى أن عددًا من البنوك اليابانية، مثل "ميتسوبيشي يو إف جي"، عند التعامل بالعملات الأجنبية تستخدم الدولار فقط.

في 25 فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من البنوك الروسية الكبيرة، بما في ذلك "سبيربنك". وفي غضون 30 يومًا، بات على المؤسسات المالية الأمريكية وقف أية معاملات مع "سبيربنك".

اليابان الدولار وقف التعامل مع التعامل يابانية بنوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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