السبت 26 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس المكسيكى ينفى المزاعم الأمريكية بوجود جواسيس روس ببلاده

الرئيس المكسيكى
الرئيس المكسيكى

رفض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تصريحات مسؤول عسكري أمريكي بارز قال إن عدد الجواسيس الروس في المكسيك أكثر من أي مكان آخر في العالم.

وقال لوبيز أوبرادور، إن المكسيك ليست مستعمرة لأحد، ولم ترسل جواسيس إلى الخارج، وهما أمران لم يأت الجنرال جلين فانهيرك قائد القيادة الشمالية الأمريكية على ذكرهما.

وأضاف: "المكسيك دولة حرة مستقلة وذات سيادة، ولسنا مستعمرة لروسيا أو الصين أو الولايات المتحدة.. نحن لا نذهب إلى موسكو للتجسس على أي شخص، ولا نذهب إلى بكين للتجسس على ما يفعلونه".

وتابع: "نحن لا نذهب إلى واشنطن، ولا حتى إلى لوس أنجلوس. نحن لا نتدخل في هذه الأمور".

ورغم علاقاتها التجارية الوثيقة مع الولايات المتحدة، تسعى المكسيك إلى الحفاظ على قدر من الاستقلال وعدم الانحياز في سياستها الخارجية.

روسيا الولايات المتحدة الصين روسي الخارجية تصريحات روس

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على هامش الأزمة

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