حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 26-3-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 10

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 21 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 10

دمنهور 19 11

بلطيم 18 10

مطروح 18 11

السلوم 17 08

سيوة 19 07

بورسعيد 18 10

دمياط 17 10

الزقازيق 21 09

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 21 09

السويس 21 09

العريش 17 09

رفح 16 08

رأس سدر 18 12

نخل 16 05

نويبع 19 13

طابا 18 12

كاترين 13 03

الطور 21 12

شرم الشيخ 23 12

الغردقة 24 13

مرسى علم 25 14

الفيوم 21 07

بني سويف 22 07

المنيا 22 07

أسيوط 22 06

سوهاج 23 08

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 10

إدفو 25 11

أبوسمبل 24 11

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 25 13

أبو رماد 23 14

حلايب 25 15

رأس حدربة 24 16